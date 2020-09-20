تمكنت السلطات الأمريكية من التعرف على هوية من يقف خلف محاولة تسميم الرئيس دونالد ترمب، هذا الأسبوع حسبما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».



وقد اعترضت السلطات، وذلك إنفاذاً لقانون البيت الأبيض، يوم السبت حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وبحسب الصحيفة فإن الحزمة كانت عبارة عن ظرف بريدي يعتقد أنه جرى إرساله من كندا، مشيرة إلى أن المسؤولين تعرفوا على هوية المرأة صاحبة الحزمة.



وتم اعتراض الظرف في مركز بريد حكومي قبل وصوله إلى البيت الأبيض.



وكشف مسؤول أمني أنه لم يتم إلى حدود الساعة العثور على أي صلة بين الرسالة وأي منظمة إرهابية دولية.



ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.



ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفاً داخلياً في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.



وذكر موقع «بيزنيس إنسايدر» أن تناول جرعة واحدة من مسحوق الريسين قادر على قتل الإنسان في غضون 3 إلى 5 أيام.