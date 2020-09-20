أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ضابط برتبة «ملازم» في قوات النظام، وقائد عسكري بقوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام، في اشتباكات دارت ضد عناصر من تنظيم داعش، في البادية الجنوبية لمحافظة دير الزور.وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من عام 2019 وحتى اليوم (الأحد) 745 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، إضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.ووثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، إضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق «المرصد» كذلك مقتل 349 من تنظيم داعش في الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.