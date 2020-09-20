أعادت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الأممية على إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، دخول جميع العقوبات على إيران حيز التنفيذ.

وأضاف بومبيو أن واشنطن تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، محذرا من أنه ستكون هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني.

ولفت إلى أن إدارة ترمب أدركت دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا، وفقا لموقع (العربية نت).

وتابع «جهود إيران العنيفة لنشر الثورة قتلت الآلاف وقلبت حياة ملايين الأبرياء».

وفي 21 أغسطس الماضي، قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، طلب واشنطن إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.

إلى ذلك، تقضي آلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي تم اعتماده عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 على عودة تلقائية لجميع العقوبات الدولية ضد إيران، بسبب انتهاكاتها.