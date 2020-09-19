كشف اثنان من مسؤولي سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض أنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، يحتوي على مادة الريسين شديدة السُمية.

وأكد المسؤولان أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد، وأوضحا أنه يتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض في الأمر.

والريسين مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، وحبيبات، وضباب أو حمض. وفي حالة تناول مادة الريسين فإنها تسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.