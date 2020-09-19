أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 151 معتقلاً في سجون نظام الأسد منذ إقرار قانون «قيصر» منتصف ديسمبر الماضي.وأوضح المرصد في تصريحات اليوم (السبت)، أن قانون «قيصر» يمنع أجهزة النظام الأمنية من مواصلة أساليبها الوحشية بحق المعتقلين السوريين القابعين في سجونها إلا أنها واصلت التعذيب بكل الطرق والأساليب حتى الموت.وقال إن أكثر من 151 معتقلاً فارق الحياة، تحت تعذيب أجهزة النظام الأمنية والمخابرات التابعة لها، خلال الفترة الممتدة منذ إقرار القانون منتصف ديسمبر الماضي وحتى يومنا هذا، مؤكداً أنه يتحفظ على ذكر أسماء 65 من القتلى بسبب طلب ذويهم بإخفاء أسمائهم لأسباب شخصية.ولفت إلى أن قسماً كبيراً من القتلى كان المرصد وثقهم في وقت سابق عقب مقتلهم، إلا أن النظام سلم أوراقهم الثبوتية لذويهم خلال هذه الفترة، معلناً أن أعداد من قتلوا في سجون النظام ارتفع إلى 16212 مدنياً بينهم 16023 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الـ18 و64 امرأة منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية السورية، من أصل 104 آلاف علم المرصد أنهم فارقوا الحياة في المعتقلات.وكشف أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين مايو 2013 وأكتوبر 2015. وأكدت المصادر أن ما يزيد على 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ السمعة، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة في إدارة المخابرات الجوية.