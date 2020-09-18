اتهم المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز، مليشيا «حزب الله» بتخزين كميات كبيرة من «نيترات الأمونيوم» في أوروبا. ونقلت وسائل إعلام غربية عن سيلز قوله خلال ندوة عبر الإنترنت أمس (الخميس)، إن حزب الله أنشأ منذ عام 2012 مخابئ كثيرة لمواد نيترات الأمونيوم المتفجرة في جميع أنحاء أوروبا، من بلجيكا إلى فرنسا فاليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. وأفصح أنه تم اكتشاف وتدمير العديد من تلك المخازن في فرنسا واليونان وإيطاليا. إلا أنه رجح أيضاً أن يكون هذا النشاط المريب مستمراً.وتساءل: «لماذا يخزن حزب الله نيترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية؟» واعتبر أن الأمر بسيط والهدف واضح، وهو شن هجمات إرهابية حين ترى إيران ذلك ضرورياً.يذكر أن العديد من الاتهامات وجهت لحزب الله في لبنان من قبل ناشطين وسياسيين، حول شحنة الأمونيوم التي أدى انفجارها في مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 191 شخصاً، وتدمير آلاف المنازل في المدينة الساحلية.من جهته، قال رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في تصريح قبل يومين إنه «من المعروف أن هناك بضائع لحزب الله تمر عبر المرفأ والمطار»، فضلاً عن المعابر الحدودية. وأضاف: «في المرفأ كما في المطار، لديه خط عسكري تمر عبره البضائع والسلع من دون تفتيش أو رقابة»، موضحاً: «هذا الخط هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات على ألا يقترب منه أحد».