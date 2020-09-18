أعلنت الحكومة الروسية، أنها تسعى لدعم العملية السياسية في ليبيا الغارقة في الحرب والفوضى منذ عام 2011. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، اليوم (الجمعة)، إن موسكو تحاول المساهمة في التسوية السياسية، مؤكداً التواصل مع جميع القوى السياسية الليبية دون استثناء. وأضاف: «أجرينا مشاورات مع الأتراك في أنقرة قبل أيام، ونتواصل مع مصر والمغرب بشأن الملف الليبي، سنحاول دعم هذه العملية والمساهمة في التسوية السياسية».وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك)، إن مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم أخيراً في أنقرة.تتزامن هذه التطورات مع تكثيف المساعي الدولية لإطلاق عجلة المفاوضات حول الحل السياسي، في وقت أعلن مسؤولون أمميون وألمان، أن هناك تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي ثانٍ في الخامس من الشهر القادم، تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية. واعتبرت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، أن هناك فرصة لإحياء العملية السياسية في البلاد.وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا في 5 أكتوبر القادم، وأفصح أن التحضيرات جارية لكي يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين الألمان، ووزراء خارجية عدد من الدول، فضلاً عن ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.