يناقش مشرعون أمريكيون اليوم (الجمعة) خلال مؤتمر عبر الأطلسي حول سياسة إيران، الإجراءات القمعية لنظام الملالي في الداخل، وتهديداته للشرق الأوسط وبقية العالم، ووضع السياسة المناسبة لتحدي سلوك طهران العدواني بشكل فعال.

وسيعقد المؤتمر وسط نقاش عالمي كبير حول إعادة فرض القرارات الستة السابقة لمجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني.

وسيتحدث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس في الولايات المتحدة خلال المؤتمر عبر الإنترنت.

وسيطالب المشاركون بتحقيق العدالة لـ 30.000 سجين سياسي في إيران، معظمهم من نشطاء وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين قُتلوا في عام 1988 ولم يتم التحقيق في قضيتهم من قبل المجتمع الدولي.

وسيطالب المشاركون بتدخل دولي لوقف الموجة الجديدة من أحكام الإعدامات الصادرة بحق ناشطين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للنظام.