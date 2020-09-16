اطلع محافظ عدن أحمد حامد لملس وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد مدخلي اليوم، عن سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب المفتوح الممول من الصندوق السعودي للتنمية.

وخلال الزيارة تجول محافظ عدن وممثل البرنامج السعودي ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو بأقسام المستشفى ومركز القلب الذي يجري إعادة تأهيله.

واستمع من مدير المشروع المهندس «عصام حيدر» لشرح عن المشروع، موضحا أن العمل بإعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشا مركز القلب يجري بوتيرة عالية وفقا للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ، والتي تم الاتفاق عليها مع الاستشاري الهندسي للمشروع والصندوق الاجتماعي للتنمية.. لافتا أن نسبة الإنجاز للمشروع تصل 73 % من أعمال البناء التحتية، مستعرضا العديد من الصعوبات.