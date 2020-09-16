تواصل الألغام الحوثية حصد أرواح أبرياء اليمن، إذ قتلت وأصابت خلال 100 يوم أكثر من 48 مدنياً في محافظات عدة.وأفادت إحصائية نشرها الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم (الأربعاء) أن فرق رصد تابعة له رصدت 18 واقعة انفجار للألغام والعبوات الناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي في 8 محافظات خلال الفترة من يونيو الماضي، وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري أسفرت عن مقتل 25 مدنياً وإصابة 23 آخرين.ولفتت إلى أن من بين القتلى 11 طفلاً، و3 نساء، و3 فتيات، و8 رجال، فيما حصيلة الجرحى بلغت 23، كان بينهم 8 أطفال، و4 نساء، و8 رجال.وكشف التقرير أن الحديدة تصدرت المرتبة الأولى بـ9 ضحايا، وتلتها محافظات البيضاء والجوف وشبوة ومأرب وتعز والضالع وحجة.وذكر أن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون خلال الأعوام السابقة، بلغت ما يزيد على 2.5 مليون لغم، وغالبيتها كانت في مناطق مأهولة بالسكان وفي المزارع والطرقات.