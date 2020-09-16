اعتقل النظام الحاكم في تركيا اليوم (الأربعاء) أكثر من 100 أغلبهم جنود في الخدمة، بزعم أنهم ينتمون إلى حركة فتح الله غولن التي تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الشرطة أمس أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر أوامر باعتقال 132 مشتبها بهم، منهم 82 من أفراد الجيش العاملين، والباقون من المتقاعدين أو المفصولين من الجيش، موضحة أنه تم حتى الآن القبض على 106 في مداهمات لشرطة مكافحة الإرهاب في 34 إقليما.وكان ممثلو الادعاء في إقليم أزمير غرب البلاد أصدروا أوامر باعتقال 66 مشتبها بهم، منهم 48 يخدمون بالجيش في إطار تحقيق يتعلق بالقوات المسلحة. ومنذ محاولة الانقلاب احتجز نظام أردوغان نحو 80 ألفا على ذمة المحاكمة، وأوقف عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وآخرين. وطرد أكثر من 20 ألفا من الجيش وحده.وكانت اتحادات تركية ودولية للمحامين اتهمت السلطات أمس الأول بممارسة اعتقالات غير قانونية ضد الموظفين والمحامين الأتراك، مؤكدة أنهم كانوا يقومون بعملهم في تمثيل عملاء اتهمتهم السلطات بأنهم على صلة بغولن.