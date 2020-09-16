أنهت السلطات المصرية استعداداتها لانتخابات مجلس النواب «الغرفة الأولى» للبرلمان. وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غداً (الخميس)، في تلقي طلبات الترشح لعضوية البرلمان 2020 لمدة 10 أيام من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.ويعد البرلمان المنتظر الثاني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ كان الأول عام 2015 والذي استمر 5 سنوات طبقاً للدستور المصري.ومن المقرر أن تفتح 27 محكمة مصرية على مستوى الجمهورية أبوابها، في استقبال أوراق راغبي الترشح للنظام الفردي وعددهم 284، فيما يكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا وعددهم أيضاً 284 مرشحا، على أن تعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري أيام 27 و28 و29 سبتمبر.وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، على أن تجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر، رغم أن عددا من المرشحين بدأوا دعايتهم الانتخابية مبكرا، من خلال تدشين قنوات يوتيوب وصفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان نشاطهم.