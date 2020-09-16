أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن البحرين انتهجت نهج السلام، الذي يشجع الجميع على الدخول في عملية السلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وهنأ ترمب، خلال اتصاله مساء (الثلاثاء)، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معربا عن شكره وتقديره على جهود بلاده في التوصل إلى هذا الاتفاق.

من جانبه، قال ملك البحرين: إن السلام خيار إستراتيجي لمملكة البحرين، وإن رؤية بلاده ونهجها يقومان على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات.

وأعرب ملك البحرين حمد بن عيسى عن شكره للرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط، من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.