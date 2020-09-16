أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن المملكة العربية السعودية لديها رؤية واستضافت ترمب في أول زيارة خارجية عندما التقى 54 بلدًا عربيًا ومسلمًا، لمناقشة مشكلة استمرت طويلًا في الشرق الأوسط، وهي الإرهاب.

وقال كوشنر خلال حواره لـ«العربية الحدث»، مساء (الثلاثاء)، أن ترمب وجد أن الشرق الأوسط بحاجة لأفكار جديدة، واستمع لشركاء كثيرين في المنطقة، ومن أجل ذلك توصلنا إلى سبيل من أجل محاولة فك عقدة الشرق الأوسط»، مبينا أن الإمارات والبحرين سيكون لهما دورا لحل الدولتين.

وأشار كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تعمل على منع إيران من تمويل الحوثيين وحماس وحزب الله، مؤكدا «ما دام ترمب في السلطة فلن تحصل إيران على سلاح نووي وهو لن يقدم أي تنازلات لإيران».

وأوضح أن الأمن والابتعاد عن الإرهاب يجلب الاستثمار، لافتا إلى أن جيل جديد في الشرق الأوسط يريد المضي قدما ونريد أن نساعد الفلسطينيين لكن عليهم مساعدة أنفسهم أولا، وترمب سيعمل على تحسين حياة الفلسطينيين.