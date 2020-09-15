وضع محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم (الثلاثاء) حجر الأساس لأربعة مشاريع في مجال الطرقات بمديريات عدن يمولها وينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بحضور مدير البرنامج السعودي بالعاصمة عدن المهندس أحمد مدخلي.

ووضع المحافظ حجر الاساس بمديرية خور مكسر، لإعادة تأهيل شارع «شاهيناز»، ويتضمن المشروع تعبيد وسفلتة الطريق وإنارته بالطاقة الشمسية.

وعلى الصعيد نفسه تم وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع طرق حيوية في مديرية المنصورة وهي: طريق جولة كالتكس - الحسوة، وشارع السجن،وشارع التسعين، حيث سيتم إنارة كافة هذه الطرقات بالطاقة الشمسية بحسب الدراسات والتصاميم الخاصة بها.

وعقب استكمال وضع أحجار الأساس قال محافظ العاصمة أحمد لملس، لوسائل الإعلام: «لليوم الثالث على التوالي نواصل تدشين أعمال المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ نقوم اليوم بوضع حجر الأساس لمشاريع عدد من الطرقات الحيوية لإعادة التأهيل والإنارة بالطاقة الشمسية».

وأضاف المحافظ لملس:«عدن تحتاج إلى الكثير، وسنعمل من أجلها وسنقضي بإذن الله على كل السلبيات التي ترسبت طوال الفترات الماضية».