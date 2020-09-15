أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، أن قياديا تونسيا في تنظيم ما يسمى «حراس الدين» المرتبط بالقاعدة، قتل في غارة جوية بمحافظة إدلب شمال غربي سورية. ورجح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن يكون القيادي المعروف باسم «سيّاف التونسي»، قتل جراء صاروخ أطلقته طائرة أمريكية مسيّرة واستهدفت سيارة كانت تقله في مدينة إدلب.ولفت إلى أن الصاروخ من نوع نينجا (جهنم) وهو صاروخ دقيق استخدمته القوات الأمريكية سابقاً في عمليات طالت الإرهابيين في سورية.وكان التونسي المستهدف أحد قادة جبهة النصرة التي سيطرت مع فصائل معارضة أخرى على كامل محافظة إدلب صيف العام 2015، لتعلن بعدها فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة ومن ثم تتخذ هيئة تحرير الشام تسمية لها.وأوضح عبدالرحمن أنه «جرى فصل سياف التونسي من جبهة النصرة بعد اعتباره مسؤولا عن مجزرة استهدفت مواطنين دروزا» في قرية قلب لوزة في المحافظة. وانضمّ لاحقاً إلى تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.في غضون ذلك، ذكر المرصد أن عددا من الغارات الجوية الروسية طالت معسكرات تدريب ومقرات لـ«هيئة تحرير الشام» في منطقة باتنته الواقعة غرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب متسببة بوقوع جرحى من عناصر الهيئة.ولفت إلى أن 6 مقاتلات روسية استهدفت أحراش باتنته والأحراش الغربية لمدينة إدلب بأكثر من 20 غارة جوية.