أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه «لا مشكلة» لديه في بيع مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة. وقال ترمب متحدثاً لشبكة فوكس نيوز اليوم (الثلاثاء): «شخصياً، لن أجد مشكلة في ذلك، لن أجد مشكلة في بيعهم طائرات إف-35»، مشيراً إلى أن ذلك سيوجد «الكثير من الوظائف» في الولايات المتحدة. وأضاف أنه على استعداد لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل.وكان مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قال الأسبوع الماضي: «للإمارات جيش كبير شريك لأمريكا، إنهم على الحدود مع إيران ويواجهون تهديدات فعلية»، لافتا إلى أن بيع المقاتلات يناقش «في شكل جدي جدا».في سياق آخر، قال ترمب خلال مقابلته مع «فوكس نيوز» إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 ضربة على ميليشيات إيران في سورية. وكشف أن وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس عارض خطة لاستهداف بشار الأسد في 2017.وتأتي تصريحات ترمب اليوم قبل ساعات من توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.وأعلنت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي التوصل، برعاية الولايات المتحدة، إلى اتفاق تاريخي للتطبيع بينهما بحيث باتت الإمارات الدولة العربية الثالثة التي تعترف بإسرائيل بعد مصر والأردن. وقررت البحرين الأسبوع الفائت أن تحذو حذوها.