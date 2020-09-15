حذر الرئيس الامريكي دونالد ترمب إيران في وقت متأخر من يوم أمس (الاثنين) من أن رد إدارته سيكون «أكبر 1000 مرة من حيث الحجم». وسط تقارير تفيد بأن مسؤولي المخابرات الأمريكية، كشفت بأن طهران تدرس خطة لاغتيال سفير أمريكي، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي الإيراني قاسم سليماني. حسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وغرد ترمب على موقعه في تويتر قائلاً «أي هجوم من جانب إيران، بأي شكل من الأشكال، ضد الولايات المتحدة سيقابل بهجوم على إيران سيكون أكبر 1000 مرة من حيث الحجم».

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» مطلع هذا الأسبوع أن مصادر حكومية أمريكية أكدت المؤامرة، مشيرة إلى أن السفارة الإيرانية في بريتوريا بجنوب أفريقيا ضالعة في مؤامرة اغتيال السفيرة الأمريكية في البلاد لانا ماركس، التي قد تكون ضمن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تدرس طهران استهدافهم.

وألمحت المصادر إلى أن المعلومات الاستخباراتية أصبحت أكثر تحديدًا في الأسابيع الأخيرة، وأن الاستخبارات الأمريكية كانت على دراية بالتهديد منذ عدة أشهر.