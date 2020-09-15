اندلع حريق فى مبنى تجارى ضخم «قيد الإنشاء» فى أسواق بيروت اليوم (الثلاثاء)، وتصاعدت سحب الدخان من المبنى، وهرعت فرق الدفاع المدنى إلى المكان حيث تمكنت بعد ساعات من السيطرة عليه بعدما أحدث هلعاً في المنطقة وبين السكان خشية امتداده إلى المباني المجاورة.وفي أول رد فعل على الحريق، اعتبر النائب المستقيل مروان حمادة، أن الحرائق التي تلتهم بيروت وأهلها ليست مجرد صدفة.وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم «بعد الحريق الصباحي الذي طاول معلما حضاريا بارزا في قلب بيروت، أصبح السؤال ملحا وواجبا: من هو نيرون الجديد المختبئ بيننا، في مدينتنا الحبيبة، يقضم منها تباعا بالحديد والنار؟ من هو الذي يعرضها لشتى أنواع التنكيل والتقذير والتدمير؟ يقضي على مرفئها، مرة ومثنى وثلاث، يدمر تراثها المعماري، يعبث بوسطها ويعيث فيه حقدا».