أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم (الإثنين)، أن إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البلاد العليا وحماية لكيان الدولة.

ونقلت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في «تويتر»، قول الوزير: «إنه إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية».

وشدد على أن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأكد «نتعامل مع أخطار مستمرة تمكنا من درء معظمها»، مشددا على أن التحديات المصيرية وصلت المنطقة ولا يمكن تجاهلها.

وقال الوزير البحريني: «إن إيران اختارت فرض الهيمنة بأشكال عدة وشكلت خطرا على أمننا»، موضحا «نحن في وضع أمني واقتصادي لا يحتمل التأخير».

وأشار إلى أن إستراتيجية البحرين أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار، لافتا إلى أنه بلاده تستند على عمقها الخليجي والعربي والشركاء الدوليين.