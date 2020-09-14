دعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني ، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وإيقاف عبث مليشيا الحوثي وتعنتها وحروبها التي تقتل الإنسان وتهدم المنشآت.وناقش البركاني في اتصال مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج اليوم (الإثنين)، تصعيد ميليشيا الحوثي على مأرب والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وأزمة خزان صافر والممارسات الحوثية في مختلف المجالات وعدم انصياعها لخيارات السلام بما في ذلك عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم ومخالفة الآلية الخاصة بتنفيذ الاتفاق والقرارات الدولية والمشاريع الخاصة بالتهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.وأعرب عن أسفه لمواقف الاتحاد الأوروبي وحالة الصمت تجاه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون والقتل والتدمير ومخالفة كل الاتفاقيات والتصعيد العسكري نحو مأرب فضلاً عن ممارساتها بتقيد الحريات والعبث في مناهج التعليم ونهب مدخرات الناس وممتلكاتهم وأحكام الإعدامات، مؤكداً على أهمية دور دول الإتحاد الأوروبي في إيقاف هذا العبث الحوثي والمشروع الإيراني الذي تنفذه في اليمن.وجدد التأكيد على التزام الشرعية بخيار السلام وتعاطيها مع كل المشاريع الخاصة به عبر مبعوثي الأمم المتحدة الثلاثة، وتوقيع اتفاق ستوكهولم الذي يواجه اليوم ضغوطاً كبيرة لإلغائه على المستوى الشعبي والسياسي، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية لجهود المبعوث الدولي مارتن غريفيث الذي يواجه تعنتا حوثيا ورفضا لكل جهوده.بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن السلام هو الخيار الأمثل لحل الأزمة اليمنية وأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي ومبادراته الخاصة بالسلام وإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة ايقاف الحرب في مأرب بصورة عاجلة.