اعتقلت قوات الجيش الوطني اليوم (الإثنين)، 10 من عناصر مليشيا الحوثي في عملية نوعية بمنطقة دحيضة شرق المزاريق في محافظة الجوف.وأفاد الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر نت)، بأن العملية أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا، وتدمير وإحراق آليات عسكرية، واستعادة أسلحة مختلفة، مؤكداً أن الجيش تمكن من تحرير منطقة القدة، في جبهة المخدرة بعد هجوم مباغت على المليشيا.ولفت إلى أن الجيش الوطني تمكن من تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد، وأجبرها على الفرار. وذكر الموقع أن المعارك تأتي تزامناً مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية واستهدفت تعزيزات في بير المزاريق، مخلفة عدداً من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة في مديرية رحبة، جنوب مأرب.