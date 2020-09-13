أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (الأحد)، إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفايروس كورونا. ونقلت عن الناطق باسم قوات اليونيفيل، أن جميع أنشطة اليونيفيل المتعلقة بتنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 مستمرة ولم تتأثر.وكان لبنان قد سجل أكثر من 23 ألف إصابة بالوباء منذ ظهوره أول مرة قبل أشهر، وكذلك أكثر من 239 وفاة.يذكر أنه بناء على طلب من حكومة لبنان، يتم تجديد ولاية اليونيفيل سنوياً من قبل مجلس الأمن الدولي.واليونيفيل قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، تواجدت في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية عام 2006. ومهمتها رصد وقف الأعمال العدائية، وكذلك مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بالتنسيق مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. أيضاً تقديم مساعدتها على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ومساعدة حكومة لبنان في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو العتاد ذي الصلة إلى لبنان دون موافقته.