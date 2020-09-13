دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية أو حظره كلياً. وقال في بيان نشره موقع الوزارة اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية». وأضاف أن إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا. واتهم بومبيو حزب الله بالاستمرار في التخطيط لهجمات إرهابية وشراء التكنولوجيا العسكرية وجمع التمويل في أوروبا.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته منظمة إرهابية، وعدم التفرقة بين ما يسمى بجناحيه العسكري والسياسي.ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم «حزب الله» والتورط في الفساد. وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد.وأضافت أن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. وتشمل العقوبات تجميد الأصول والعقارات.