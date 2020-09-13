فضح مقطع فيديو نشره النائب عن ولاية باتمان محمد أصلان اعتداء عناصر شرطة على متظاهرين بينهم نساء في قرية «أورتاكوي»، التابعة لمنطقة «أرتكلو»، في ولاية ماردين.وعلق النائب على المقطع بأن تلك المشاهد سجلت بتاريخ 12 سبتمبر 2020، وليس في 12 سبتمبر 1980، مُذكراً بالانقلاب الذي حدث في ذاك العام.وكانت فرق مكافحة الشغب وبعض عناصر الجيش تدخلت لفض التوتر الحاصل بين أهالي القرية، وفرق شركة الكهرباء التي حولت عدادات الكهرباء من داخل البيوت إلى الأعمدة خارجها وهو ما اعترض عليه الأهالي، كما اعترضوا على قطع الشركة للكهرباء بشكل عشوائي، وارتفاع قيمة الفواتير، ما دفعهم للتظاهر لـ3 أيام متتالية وأغلقوا الطرق، وأشعلوا النار.وأثناء تدخل قوات الجيش لفتح الطرقات وفض المظاهرات، اعتقلت 20 شخصاً بينهم نساء، واعتدت بالضرب على بعض المتظاهرين، بحسب ما ذكر نواب معارضون ووسائل إعلام معارضة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد سكان «أورتاكوي» قوله: «إن الأحداث بدأت بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وأبواب الألواح الكهربائية مفتوحة طوال الوقت، وفاتورتي البالغة 8 آلاف ليرة رغم أنني لم أستخدمها».