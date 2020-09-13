احتشد اليوم (الأحد) ما لا يقل عن 100 ألف من المتظاهرين المناهضين لحكومة روسيا البيضاء في العاصمة مينسك للمطالبة بإقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وتتهم المعارضة الرئيس لوكاشينكو بتزوير الانتخابات لكنه ينفي ذلك. فيما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الداخلية قولها إن الشرطة اعتقلت نحو 250 محتجا.ويواجه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو موجة عاتية من الغضب الشعبي منذ الإعلان عن تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.