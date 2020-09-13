اتهم البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو اليوم (الأحد) حكومة أردوغان بإخفاء أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد، مؤكداً أن السجون في بلاده تشهد انتشاراً كبيراً للفايروس.وأرجع البرلماني الكردي أسباب عدم وضع حلول لانتشار المرض في السجون إلى عدم الحكومة في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.وأفاد النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بـ كوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي، بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. محملاً الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشكلات الصحية المزمنة.وأكد العضو بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان جرجيلي أوغلو، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين، لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفايروس داخل السجون، مستدلاً بوفاة أحد المساجين يدعى مصطفى كاباكجي بالوباء في ظرف ساعات بعد عزله صحياً في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.وتشير وسائل إعلام تركية إلى أنه لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان، لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.وقالت وزارة الصحة إن الإصابات بفايروس كورونا في تركيا بلغت نحو 90 ألفاً، مقابل 7 آلاف وفاة.