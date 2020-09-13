أعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الأحد)، رفض حركة «أمل» التي يتزعمها، الانضمام إلى حكومة جديدة نظراً لاعتراضها على طريقة تشكيل مجلس الوزراء.ووجهت حركة أمل المتحالفة مع «حزب الله»، في بيان انتقادات للطريقة التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة ومن بينها عدم التفاوض.وقال مكتب بري في البيان: «أبلغنا رئيس الحكومة المكلف عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده».