نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في محافظة حضرموت في تأمين الشواطئ الجنوبية الشرقية لليمن ومحاربة التهريب بمختلف أنواعه خصوصاً تهريب الأسلحة التي تحاول المليشيا عبر عملاء استغلال الساحل الكبير لإحداث اختراقات وتمرير الأسلحة الإيرانية.وأعلن قائد قوات خفر السواحل بحضرموت الرائد ماجد العوبثاني أن قوات خفر السواحل قامت مؤخرا بفرض إجراءات صارمة لتنظيم حركة الملاحة لسفن الصيد التقليدي، وحققت نجاحات أمنية رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.وأشار إلى أن قوات خفر السواحل في المحافظة نجحت في أداء مهامها واستطاعت تأمين شريط ساحلي طويل من عمليات التهريب بأنواعها إلى جانب مهامها الأخرى في عمليات الإنقاذ والمساعدة.وأشاد قائد الأمن البحري بقوات خفر السواحل في حضرموت ملازم ثاني محميدان الجريدي، بدعم قوات التحالف العربي لقواتهم، مؤكدين أن النجاحات التي تحققت تعود للتحالف العربي بالدرجة الأولى الذي كان له الدور الأبرز في مساندة القوات اليمنية وإعادة تأهيلها ما ساهم في حماية المياه الإقليمية اليمنية.