قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم (السبت)، بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقياديين في التنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي و9 آخرين للمرة الثانية في إعادة محاكمتهم في أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013، المعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب».

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أغسطس 2015، حكما بمعاقبة بديع والبلتاجي وحجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات العقوبة غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب في بورسعيد قاموا بالتجمهر ما جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف، بعدما حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.