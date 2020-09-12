أعلنت وزارة الصحة في مالي اليوم (السبت) مقتل 6 مدنيين، بينهم امرأة حامل بانفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف كانوا فيها.

وقال المسؤول في الوزارة ماما كوماري: لم يتضح من المسؤول عن زرع اللغم لكن الواقعة التي حدثت اليوم هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية، موضحاً أن سيارة الإسعاف كانت قد غادرت يوروسو لنقل امرأة حامل إلى بورا. وأضاف: «كل الركاب السته قُتلوا».

ويهاجم عناصر من تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين جنوداً ومدنيين في شمال ووسط مالي لكن جنوب البلاد ظل إلى حد كبير بعيداً عن العنف.

وأطاح ضباط جيش برئيس مالي أبوبكر كيتا الشهر الماضي لأسباب من بينها فشله في معالجة انعدام الأمن المتزايد نتيجة أنشطة الإرهابيين والمليشيات العرقية.