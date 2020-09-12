أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم (السبت) اعتقال 154 متظاهراً من السترات الصفراء جراء عدم التزام المحتجين بالمسار المحدد وإضرام بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة.

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة حركة (السترات الصفراء) إلى العاصمة بعد أن كبحت أزمة فايروس كورونا نشاطها.

واحتشدت مئات عدة من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما، ولم تشهد إحدى المسيرتين أي حوادث، لكن الأخرى تأخرت بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.

وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفايروس كورونا.