في الذكرى التاسعة عشرة لهجمات 11 سبتمبر، وصفت النائبة الديموقراطية إلهان عمر، الاعتداءات التي هزت الولايات المتحدة عام 2001 بأنها «واحدة من أفظع الهجمات الإرهابية التي عاشتها»، وهو ما يمثل تراجعاً في موقفها، إذ سبق أن سخرت من هذه الهجمات ورفضت إدانتها.

وقالت إلهان عمر اليوم (السبت) في مقطع فيديو: «كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما حدث ذلك. كنت في فصل دراسي في الكلية، وأذكر أنني هرعت إلى المنزل ورأيت والدي في رعب تام وهو جالس أمام هذا التلفزيون. تذكرت الشعور كما لو أن العالم كان ينتهي».

وأضافت: «لقد غيرت أحداث 11 سبتمبر حياتنا، كانت هذه، على ما أعتقد، واحدة من أفظع الهجمات الإرهابية التي مررنا بها. وشعوري بها هو شعور الرعب التام. لن ينسى أي منا ذلك اليوم، والصدمة التي سنضطر دائماً إلى التعايش معها».

وكانت إلهان اعتبرت في مارس 2019، الهجمات بأنها أفعال ارتكبها البعض. وقالت: «تأسس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بعد 11 سبتمبر، لأنهم يدركون أن بعض الأشخاص فعلوا شيئاً، ثم بدأنا جميعاً نفقد إمكانية الوصول إلى حرياتنا المدنية».