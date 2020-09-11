في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.



وصفت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد لـ«عكاظ»، بأن هذه الخطوة تعد خطوة تاريخية جداً بالنسبة للبحرين، مؤكدةً أن البحرين داعية للسلام والتسامح والتعايش دائماً، واليوم البحرين تثبت للعالم أنها صادقة في كل ما تؤمن.



وأضافت عهدية أن البحرين أعلنت اليوم للعالم أجمع مبادئها وقيمها تجاه أي مبادئ للسلام، والبحرين لها سيادتها ولها قراراتها، والشعب البحريني يدعم قيادته وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وبينت عهدية بأنهم كصحفيين يدعمون هذا القرار، ويتمنون بأن يكون هذا الاتفاق داعماً للاستقرار أكثر للمنطقة من أي وقت مضى، وكذلك الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، فمنذ عقود وحق الشعب الفلسطيني ضائع خلف شعارات عاطفية لاجدوى لها، ومستحيل حل أي إشكالية في الشرق الأوسط دون مشروع سلام.



وأوضحت عهدية أن الاتفاق جاء في وقته، والبحرين تعلن اليوم صدق نواياها في مشروع السلام، و أضاف عهدية بأن هذه خطوة سياسة جديدة للمنطقة خاصة في ظل التحديات والظروف التي يمر بها العالم، والحلفاء من حق أي دولة، فالولايات المتحدة الأمريكية حليف في المنطقة وهي مساهمة في الاستقرار للمنطقة منذ عقود سابقة، وأشارت عهدية إلى أن المنطقة تعاني منذ سنوات من مليشيات إرهابية مدعومة من دول تحتضن الإرهاب.



وأكدت عهدية على ما جاء خلال اتصال ملك البحرين بالرئيس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار إستراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.