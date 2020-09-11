أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الجمعة)، أن الشرق الأوسط يتغير والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخي، مشيراً إلى أن المنطقة كانت في فوضى عارمة والآن نعيد بناء الثقة مع شركائنا.

وأضاف ترمب أن الشرق الأوسط سيصبح أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وأن دولاً كثيرة في العالم العربي ترغب في الدخول في مبادرات السلام، وأن الفلسطينيين سيقبلون أموراً هي الأفضل لهم في النهاية. وأعلن ترمب، قبيل ذلك موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

واعتبر ترمب أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام «لحظة تاريخية»، مشيراً إلى أنه «ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يوماً»، بعد توقيع اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.