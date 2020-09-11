ارتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق في العملية الإرهابية في سوسة وسط تونس إلى 11 شخصاً، بحسب ما أعلن المتحدث باسم «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» سفيان السليطي.

وقال السليطي، في تصريح للإعلام المحلي اليوم (الجمعة)، إنه تم إيقاف شخصين، أحدهما من مدينة سوسة وهو صديق أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، أما الموقوف الثاني فهو القائم بشؤون «جامع أكودة»، وهي المدينة التي وقع فيها الهجوم.

وكشف أن القائم بشؤون الجامع، أعطى المجموعة الإرهابية مفاتيح «لتسهيل اجتماعاتها السرية» في الجامع، مضيفاً أن «هذه العناصر استعانت بمقص كبير الحجم تم حجزه في مسرح العملية الإرهابية تبين لاحقاً أنه تابع للجامع»، وفق تصريحه.

في غضون ذلك، اعتقلت «فرقة الإرشاد» في «منطقة الأمن الوطني» بمحافظة قفصة، أمس (الخميس)، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، تعمّد «استقطاب فئات شبابية» لتبني الفكر المتطرف وتواصل مع الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما كان يزور بانتظام مواقع متطرفة خاصة بتفكيك وتركيب الأسلحة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، الأحد الماضي، القضاء على 3 إرهابيين واعتقال رابع، نفذوا عملية إرهابية على مقربة من منطقة سياحية في محافظة سوسة، أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.