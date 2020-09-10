جدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نداءه العاجل للدول والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الإغاثية والإنسانية، مطالباً بحشد الجهود وتقديم الدعم اللازم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للحكومة السودانية، حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول التي شهدتها عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية وتسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم (الخميس) برئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، قدَّم خلاله خالص التعازي لرئيس المجلس وللشعب السوداني الشقيق.

وأكد السلمي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه حتى يتجاوز هذه المحنة بسلام، مثمناً عالياً الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني الشقيق.