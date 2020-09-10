حذر وزير الخارجية البريطاني البريطاني دومينيك راب اليوم (الخميس)، إيران، من خطورة الإخلال بالتزاماتها النووية.

وعقد وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وبريطانيا دومينيك راب، اجتماعاً في شيفنينغ هاوس ببريطانيا لتنسيق الخطوات المشتركة المقبلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، فيما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أن جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع عبر الفيديو.

وإثر الاجتماع، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الاجتماع الأوروبي الثلاثي خلص إلى أنه يجب ألا تطور إيران سلاحاً نووياً أبداً»، مضيفاً: «يتعين على إيران الوفاء بالتزاماتها النووية والحفاظ على الاتفاق النووي»، مستدركاً: «نحن ملتزمون بمحاسبة إيران إذا أخلت بالتزاماتها النووية».

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن لدى الولايات المتحدة دليلاً على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.

وتوقع الخبراء النوويون أن إيران الآن على بعد 3 أشهر ونصف فقط من وقت الاختراق، ما يؤشر لمدى اقتراب البلاد من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين، وفقا لتقرير أوردته «واشنطن فري بيكون» the Washington Free Beacon المختصة بالأمن القومي.

من جهته، أكد المتحدث باسم «منظمة الطاقة الذریة الإيرانية» بهروز کمالوندي، قيام إيران بتخصيب أکثر من 3 أطنان من الیورانیوم، مثبتاً ما كان قد جاء في تقرير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول أن كمية اليورانيوم المخصب في إيران 10 أضعاف الحد المسموح به بحسب الاتفاق النووي.

ويشدد الاتفاق النووي ألا يُسمح لإيران بامتلاك أكثر من 203 كيلوغرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن إيران كانت قد أعلنت سابقاً أنها قلصت التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأمريكية.