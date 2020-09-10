دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الخميس) مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان المتهالك (صافر) لتقييم وضعه وتفريغ النفط منه وتفكيكه، مطالباً بمزيد من الضغط على المليشيا لوقف تلاعبها بهذا الملف.

وحذر الوزير اليمني في لقاء مع سفيرة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور اليوم في الرياض، من الخطر المتزايد والكارثة البيئية التي تتزايد يوماً بعد آخر وتهدد أمن البحر الاحمر والبحار المجاورة.

وفي ما يتعلق بتصعيد المليشيا حربها ضد الشعب اليمني أكد الحضرمي أن الحكومة لن تسمح باستمرار استغلال مليشيا الحوثي اتفاق الحديدة للتحشيد في أي مناطق أخرى في اليمن لاسيما مأرب، مستنكراً الزج بالأطفال والمغرر بهم في معارك خاسرة بمأرب والجوف.

واستعرض الوزير اليمني البعد الإنساني المتمثل في احتضان مدينة مأرب مئات الآلاف من النازحين القادمين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، مطالباً باتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي، كون بلجيكا أحد الأعضاء غير الدائمين فيه حاليا ووقف هذا التصعيد العبثي من قبل الحوثيين.