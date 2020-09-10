دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم (الخميس)، اعتداءات وجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين في قرية الزوب بمحافظة البيضاء التي أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وجرح 6 آخرين بينهم 3 نساء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: المليشيا مستمرة في اعتداءاتها على قرية الزوب وتستخدم المدنيين فيها دروعا بشرية، موضحة أن المليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة شملت اعتقال واختطاف 35 مدنيا من أبناء القبيلة وتدمير منزلين بشكل كامل، و15 منزلا بشكل جزئي جراء الاستهدافات المباشرة بالأسلحة الثقيلة إلى جانب اقتحام ونهب عدد من المنازل والتمركز فيها وتحويل مدرسة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم تصنف جرائم ضد الانسانية بحسب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل تصعيدا خطيراً وانتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وتعديا صارخا لحقوق الإنسان وللحريات.

وتوعدت الوزارة بملاحقة الإرهابيين الحوثيين قضائياً كون الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يعفى مرتكبوها من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا أو أسرهم.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم البشعة والتدخل العاجل لوضع حد لها، ومساعدتها في تقديم مرتكبيها للعدالة.