أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم (الخميس) حظر مظاهرة مزمعة لحركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة في العاصمة باريس والمقررة مطلع الأسبوع القادم، مرجعةً ذلك إلى أنها قد تفضي إلى الإخلال بالنظام العام.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم إنها تحظر أيضاً على الحركة التجمع في أماكن من العاصمة مثل الشانزليزيه وعند مبنى البرلمان وكاتدرائية نوتردام.

ويتزامن ذلك مع بدء المحتجون إرسال رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يحثون فيها الناس على التجمع في باريس السبت القادم للتظاهر رغم حظر التجمعات الكبيرة بسبب جائحة مرض كوفيد-19.

يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء بدأت في نوفمبر 2018 بعد موجة غضب عام بسبب زيادة الضرائب على الوقود، ورغم إلغاء تلك الضرائب في ما بعد إلا أن الحركة استمرت وتحولت إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.