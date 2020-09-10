أعلنت السلطات التونسية اليوم (الخميس) إحباط مخطط لإقامة إمارة إرهابية في محافظة قفصة جنوب شرق البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان اليوم بأن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على 3 إرهابيين بمنطقة بئر السعد في معتمدية القطار من محافظة قفصة، بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة بقصد استقطاب الفئات الشبابية للانضمام إليهم وتركيز إمارة إرهابية، موضحة أن النيابة التونسية أذنت بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش والتحفظ عليهم جميعا، ومباشرة قضية بحقهم في تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وشهدت تونس الأحد الماضي عملية إرهابية استهدفت دورية للشرطة بمحافظة سوسة السياحية، راح ضحيتها ضابط شرطة وجرح آخر، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين، وإيقاف 9 أشخاص لارتباطهم بالعملية الإرهابية من بينهم إمام مسجد.