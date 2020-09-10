قتل 40 مسلحاً حوثياً اليوم (الخميس) في معارك مع الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية في جبهة ماهليه جنوب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم أن قوات من الجيش والمقاومة وبإسناد بري وجوي من تحالف دعم الشرعية نفذت كميناً محكماً لمجاميع حوثية في جبهة ماهلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً بينهم قيادات، بالإضافة سقوط جرحى وخسائر أخرى في المعدات.

وأشار البيان إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على مواقع المليشيا التي كانت تمركز فيها، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات من 4 ناقلات جند وأسلحة حوثية بما فيها من أفراد كانت في طريقها إلى المنطقة.

من جهة أخرى، نشر الجيش الوطني فيديو للقيادي الحوثي حسين شرف الدين أحمد هزاع جحاف الذي ألقي القبض عليه أمس في في جبهة العلم بمحافظة الجوف أثناء قيادته للجبهة.

وظهر حجاف صاغراً مع عدد من مليشياته ويطلب من أفراد المقاومة منحه الأمان وهو ما رد عليه قيادي في المقاومة بالموافقة باعتباره أسير حرب.