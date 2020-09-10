طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم (الخميس) الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مجدية على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في المقال الذي نشرته صحف «لندن تايمز» و«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية و«لو موند» الفرنسية اليوم: «نحتاج فعلاً إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد، ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي»، مشدداً على أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض عقوبات مجدية عليها.

وأضاف: «إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية»، مؤكداً أنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات والتراجع خطوة للوراء.

وشدد بالقول: «عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي»، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.

بالتزامن مع ذلك، اقترح نواب أوروبيون حظراً على بيع السلاح الأوروبي لتركيا، فيما دعا وزير يوناني القمة الأوروبية إلى توجيه إنذار أخير إلى تركيا قبل فرض العقوبات، واعتبر وزير الشؤون الأوروبية في اليوناني أن سياسة أنقرة شرق المتوسط تمثل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا، موضحاً أن تركيا تسلك سياسة توسعية في المنطقة، وتستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان.

وأضاف الوزير اليوناني أن سياسة تركيا شرق المتوسط تمثل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا، وأن تركيا قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح «أوروتش ريس» إلى شرق المتوسط.