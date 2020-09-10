نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم (الخميس) التقارير التي تتحدث عن أن متسللين مدعومين من الدولة في روسيا استهدفوا شركة استشارية رئيسية في الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أنها «محض هراء».

وكانت وسائل إعلامية دولية قد تحدثت عن أن شركة مايكروسوفت نبهت الشركة الاستشارية إلى أنها كانت هدفاً لمتسللين عبر الإنترنت يعتقد أنهم مدعومون من الدولة الروسية.

وذكرت المصادر أن محاولات الاختراق استهدفت العاملين في شركة (إس.كيه.دي.كيه نيكر بوكر) المتخصصة في استراتيجيات حملات الدعاية والاتصالات ومقرها واشنطن والتي تعمل مع بايدن وغيره من الديمقراطيين البارزين، وذلك خلال الشهرين الأخيرين.