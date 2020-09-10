اتهمت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي باختطاف أحد منتسبيها من أمام كلية الآداب التي يدرّس فيها.

وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان اليوم إن الدكتور عدنان الشرجبي اختطف أثناء توجهه إلى كليته من أجل اختبار طلبته الاختبار النهائي للفصل الثاني من هذا العام الجامعي أمس (الأربعاء)، موضحة أن جهات حوثية اقتادته من أمام بوابة الجامعة دون الإفصاح عن سبب الاعتقال، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه ولم تتم معرفة إلى أين نقل.

ووصفت النقابة تلك الممارسات بأنها خارجة عن الدستور والقانون، داعية المنظمات الحقوقية إلى التضامن معها لإطلاق سراحه على الفور.

وأشارت النقابة إلى أن الشرجبي يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، بالإضافة إلى تناول الأدوية الضرورية لإبقاء وضعه الصحي تحت السيطرة، محملة الحوثيين مسؤولية ما قد يتعرض له الشرجبي.