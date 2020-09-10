رشح عضو البرلمان النرويجي كريستيان تيبرينغ جيدي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، لدوره في حل النزاعات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم. وقال عضو البرلمان لأربع فترات الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوفد النرويجي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لـFox News: «أعتقد أنه -ترمب- بذل جهودًا أكبر لإحلال السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام». وأضاف في خطاب ترشيحه للجنة نوبل، أن إدارة ترمب لعبت دورًا رئيسيًا في إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات. ونوه جيدي بترمب لسحب عدد كبير من القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، معتبرا أنه كسر خطًا عمره 39 عامًا من الرؤساء الأمريكيين، إما بدء حرب أو إدخال الولايات المتحدة في صراع مسلح دولي. وكان آخر رئيس تجنب القيام بذلك هو الحائز على جائزة السلام جيمي كارتر.يذكر أن نوبل للسلام منحت عام 2009 للرئيس السابق باراك أوباما، وقوبل هذا القرار، الذي اتخذ بعد 9 أشهر فقط من ولاية أوباما الأولى، بانتقادات في الولايات المتحدة، بما في ذلك من دونالد ترمب، الذي كان حينها مواطنًا عاديًا. وإلى جانب أوباما، فاز 3 رؤساء أمريكيين آخرين بجائزة نوبل للسلام؛ الرئيس ثيودور روزفلت عام 1906 «لتفاوضه على السلام في الحرب الروسية اليابانية». والرئيس وودرو ويلسون في عام 1920 «لكونه المهندس الرئيسي لعصبة الأمم». والرئيس جيمي كارتر في عام 2002 «لجهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية».