نجا النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح من محاولة اغتيال أمس (الأربعاء). وأعلنت وزارة الداخلية أن التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبه أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم عدد من الحراس. وجاءت محاولة الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات نارية أدلى بها ضد طالبان. وقال المتحدث باسم نائب الرئيس رضوان مراد: «اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا من الهجوم سالما».يذكر أن صالح المعروف بمواقفه المعادية لطالبان، نجا من محاولة اغتيال خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه.