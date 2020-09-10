أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم (الأربعاء) مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية وبابل.وأوضحت الخلية في بيان أن قوات الشرطة العراقية كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.وفي حادث آخر، أصيب عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، ووفقاً لخلية الإعلام الامني فإن الحادث أدى إلى الإضرار بسيارتين.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم القبض على عنصرين في تنظيم «داعش» الإرهابي بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.وقال في بيان صحفي، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل ولليوم الثالث على التوالي عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعـش الإرهابية، مبيناً أن الإرهابيين أحيلا إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.وأصيب رجلا أمن أمس (الثلاثاء) إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة أحد الإرهابيين.وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابيا انتحاريا مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي أبو شحة بناحية الرشاد، مما تسبب في إصابة اثنين من الشرطة الاتحادية.