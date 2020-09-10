أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن المعاهدة مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددا على أن قرار الإمارات حول العلاقات مع إسرائيل هو قرار سيادي وغير موجه ضد أي طرف. وقال في كلمة اليوم (الأربعاء)، أمام الاجتماع الوزاري العربي، إن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وأضاف أن قرار الإمارات الخاص بالإعلان عن اتفاق سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام. وشدد على أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية تعد مثالا واضحا على التدخلات السلبية في المنطقة. ولفت إلى أن تركيا تستمر في أعمالها الاستفزازية سواء بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من المليشيات والجماعات المسلحة، وتواصل تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.واتهم قرقاش إيران بمواصلة تهديدها أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة، وتابع «نؤكد إدانتنا واستنكارنا تلك التدخلات».وجدد تأكيد موقف الإمارات الداعم لتحالف الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في حث كافة الأطراف على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ اتفاق الرياض. كما شدد على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.